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- Илья Васильевич

Место рождения

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Вычислено 1843 ст.

Дата смерти

10.10.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1843 ст.

Отец: - Василий Власович

Мать: - Мариамна Сидоровна

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
РС 200-13-200 стр.1141-1142 (9-я ревизия 20.09.1850 ст - 6 лет)
Бракосочетание
Около 1869 ст.

Жена: - Павла Ларионовна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.05.1873 ст.

Сын: - Никита Ильич

Мать ребёнка: - Павла Ларионовна

Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.173-174 (Рождение №-34м)
Смерть
10.10.1901 ст.
Токариха, Паломская волость, Кологривский уезд
Крестьянин, вдовый после 1-го брака в 59 лет (скоропостижно, от боли в груди)
Похороны
12.10.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.98-99-100 (Умершие №-46м)
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