- Илья Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1843 ст.
Дата смерти10.10.1901 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1843 ст.
Отец: - Василий Власович
Мать: - Мариамна Сидоровна
РС 200-13-200 стр.1141-1142 (9-я ревизия 20.09.1850 ст - 6 лет)
Бракосочетание
Около 1869 ст.
Жена: - Павла Ларионовна
Рождение ребёнка
21.05.1873 ст.
Сын: - Никита Ильич
Мать ребёнка: - Павла Ларионовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-39 стр.173-174 (Рождение №-34м)
Смерть
10.10.1901 ст.
Крестьянин, вдовый после 1-го брака в 59 лет (скоропостижно, от боли в груди)
Похороны
12.10.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.98-99-100 (Умершие №-46м)