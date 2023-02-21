Рустамова Гелемкар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустамова Гелемкар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Рустамова Гульдене Сулеймановна

Отец ребёнка: Рустамов Сулейман Рустамович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Рустамов Булут Сулейманович

Отец ребёнка: Рустамов Сулейман Рустамович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Рустамова Бановша Сулеймановна

Отец ребёнка: Рустамов Сулейман Рустамович

Рождение ребёнка
26.06.1955

Сын: Рустамов Ашраф Сулейманович

Отец ребёнка: Рустамов Сулейман Рустамович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Рустамов Элсахиб Сулейманович

Отец ребёнка: Рустамов Сулейман Рустамович

Смерть
1980
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