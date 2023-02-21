Рустамова Гелемкар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Рустамова Гульдене Сулеймановна
Отец ребёнка: Рустамов Сулейман Рустамович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Рустамов Булут Сулейманович
Отец ребёнка: Рустамов Сулейман Рустамович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Рустамова Бановша Сулеймановна
Отец ребёнка: Рустамов Сулейман Рустамович
Рождение ребёнка
26.06.1955
Сын: Рустамов Ашраф Сулейманович
Отец ребёнка: Рустамов Сулейман Рустамович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Рустамов Элсахиб Сулейманович
Отец ребёнка: Рустамов Сулейман Рустамович
Смерть
1980