Рустамов Сулейман Рустамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1987
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Рустамов Рустам Джабраилович
Мать: Рустамова Гулара
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Рустамова Гульдене Сулеймановна
Мать ребёнка: Рустамова Гелемкар
Рождение ребёнка
1946
Сын: Рустамов Булут Сулейманович
Мать ребёнка: Рустамова Гелемкар
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Рустамова Бановша Сулеймановна
Мать ребёнка: Рустамова Гелемкар
Рождение ребёнка
26.06.1955
Сын: Рустамов Ашраф Сулейманович
Мать ребёнка: Рустамова Гелемкар
Рождение ребёнка
1958
Сын: Рустамов Элсахиб Сулейманович
Мать ребёнка: Рустамова Гелемкар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1987