Рустамов Сулейман Рустамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРустамов Сулейман Рустамович

Рустамов Сулейман Рустамович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Рустамов Рустам Джабраилович

Мать: Рустамова Гулара

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Рустамова Гульдене Сулеймановна

Мать ребёнка: Рустамова Гелемкар

Рождение ребёнка
1946

Сын: Рустамов Булут Сулейманович

Мать ребёнка: Рустамова Гелемкар

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Рустамова Бановша Сулеймановна

Мать ребёнка: Рустамова Гелемкар

Рождение ребёнка
26.06.1955

Сын: Рустамов Ашраф Сулейманович

Мать ребёнка: Рустамова Гелемкар

Рождение ребёнка
1958

Сын: Рустамов Элсахиб Сулейманович

Мать ребёнка: Рустамова Гелемкар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1987
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close