Виногорова (Кошкина) Нина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Кошкина) Нина Поликарповна

Место рождения

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1923

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Тапшер, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Лаврентий Фёдорович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Лаврентий Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Лаврентий Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виногоров Лаврентий Фёдорович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
2016
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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