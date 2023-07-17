Виногорова (Кошкина) Нина Поликарповна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1959
Смерть
2016
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл