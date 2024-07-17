Миюсов Терентий Дионисиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
13.02.1894 ст.
Поручители: по жениху: сельские обыватели Илья Стратоников Губашов и Георгий Сергиев Петухов по невесте: Григорий Иоаннов Попов и Иоанн Михаилов Попов
Рождение ребёнка
04.12.1897 ст.
Дочь: Миюсова Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Миюсова (Попова) Христина Михайловна
Восприемники: сельскообывательская жена Ирина Стратоникова Миюсова
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.
Дочь: Миюсова Ирина Терентьевна
Мать ребёнка: Миюсова (Попова) Христина Михайловна
Восприемники: сельскообывательская жена Ирина Стратоникова Миюсова
Рождение ребёнка
15.05.1907 ст.
Сын: Миюсов (Миюсов) Константин Терентьевич
Мать ребёнка: Миюсова (Попова) Христина Михайловна
крещен 16 мая восприемники: Богословского завода обыватель Стефан Андреев Юрлов и обывательская девица Юлия Терентиева Миюсова ф.6. оп.19 дело 326 ГАСО
Рождение ребёнка
07.09.1909 ст.
Дочь: Постовалова (Миюсова) Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Миюсова (Попова) Христина Михайловна
крещена 8 сентября восприемник: дочь родителей "младенца" девица Юлия. ф.6 оп.19 дело 328 Максимовская церковь Турьинского рудника (1908-1909).
Бракосочетание
17.02.1910 ст.
восприемники по жениху: сельский обыватель Богословской волости и завода Павел Михаилов Попов и Турьинских рудников Александр Львов Широков, по невесте: обыватель Турьинских рудников Флор Ионов Платон... Показать все
Смерть
Неизвестно