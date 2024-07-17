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Миюсов Терентий Дионисиевич

Место рождения

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.

Отец: Миюсов Дионисий Львович

Мать: Миюсова (Ухтина) Наталия Ивановна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
13.02.1894 ст.

Жена: Миюсова (Попова) Христина Михайловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Поручители: по жениху: сельские обыватели Илья Стратоников Губашов и Георгий Сергиев Петухов по невесте: Григорий Иоаннов Попов и Иоанн Михаилов Попов
Рождение ребёнка
04.12.1897 ст.

Дочь: Миюсова Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Миюсова (Попова) Христина Михайловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники: сельскообывательская жена Ирина Стратоникова Миюсова
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.

Дочь: Миюсова Ирина Терентьевна

Мать ребёнка: Миюсова (Попова) Христина Михайловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Восприемники: сельскообывательская жена Ирина Стратоникова Миюсова
Рождение ребёнка
15.05.1907 ст.

Сын: Миюсов (Миюсов) Константин Терентьевич

Мать ребёнка: Миюсова (Попова) Христина Михайловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
крещен 16 мая восприемники: Богословского завода обыватель Стефан Андреев Юрлов и обывательская девица Юлия Терентиева Миюсова ф.6. оп.19 дело 326 ГАСО
Рождение ребёнка
07.09.1909 ст.

Дочь: Постовалова (Миюсова) Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Миюсова (Попова) Христина Михайловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
крещена 8 сентября восприемник: дочь родителей "младенца" девица Юлия. ф.6 оп.19 дело 328 Максимовская церковь Турьинского рудника (1908-1909).
Бракосочетание
17.02.1910 ст.

Жена: Миюсова (Хромова) Анна Михайловна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
восприемники по жениху: сельский обыватель Богословской волости и завода Павел Михаилов Попов и Турьинских рудников Александр Львов Широков, по невесте: обыватель Турьинских рудников Флор Ионов Платон... Показать все
Смерть
Неизвестно

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