Миюсова (Хромова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиюсова (Хромова) Анна Михайловна

Миюсова (Хромова) Анна Михайловна

Место рождения

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область

Дата рождения

23.06.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1875 ст.

Отец: Хромов Михаил Федорович

Мать: Хромова (Агафонова) Любовь Афанасьевна

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Бракосочетание
17.02.1910 ст.

Муж: Миюсов Терентий Дионисиевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
восприемники по жениху: сельский обыватель Богословской волости и завода Павел Михаилов Попов и Турьинских рудников Александр Львов Широков, по невесте: обыватель Турьинских рудников Флор Ионов Платон... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.