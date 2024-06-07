Миюсова (Хромова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.06.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1875 ст.
Бракосочетание
17.02.1910 ст.
восприемники по жениху: сельский обыватель Богословской волости и завода Павел Михаилов Попов и Турьинских рудников Александр Львов Широков, по невесте: обыватель Турьинских рудников Флор Ионов Платон... Показать все
Смерть
Неизвестно