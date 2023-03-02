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Романчук Анна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1916

Сын: Романчук Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич

Чутовка, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Романчук Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич

Чутовка, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романчук Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубенко Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романчук Дмитрий Кондратьевич

Смерть
1960
Пятково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
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