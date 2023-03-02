Романчук Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1960
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1916
Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Романчук Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романчук Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубенко Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Романчук Дмитрий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
Пятково, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область