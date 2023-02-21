Романчук Дмитрий Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романчук Дмитрий Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1916

Сын: Романчук Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна

Чутовка, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Романчук Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна

Чутовка, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романчук Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубенко Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрина Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романчук Анна Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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