Романчук Дмитрий Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1916
Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Романчук Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романчук Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чубенко Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрина Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Романчук Анна Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно