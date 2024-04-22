Суслова (Молодых) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Молодых) Мария Трофимовна

Место рождения

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.02.1916

Дата смерти

22.01.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1916

Отец: Молодых Трофим Харлампович

Мать: Молодых Макрида

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.06.1947

Дочь: Гонца Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Суслов Василий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Василий Тимофеевич

Смерть
22.01.1974
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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