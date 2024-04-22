Суслова (Молодых) Мария Трофимовна
Место рождения
Дата рождения23.02.1916
Дата смерти22.01.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1916
Отец: Молодых Трофим Харлампович
Мать: Молодых Макрида
Рождение ребёнка
10.06.1947
Дочь: Гонца Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Суслов Василий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1974
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область