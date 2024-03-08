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Молодых Макрида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1895 по 1896

Дата смерти

До 1931

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1895 по 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Молодых Фаипен Трофимович

Отец ребёнка: Молодых Трофим Харлампович

Рождение ребёнка
23.02.1916

Дочь: Суслова Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Молодых Трофим Харлампович

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Молодых Фома Трофимович

Отец ребёнка: Молодых Трофим Харлампович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молодых Трофим Харлампович

Смерть
До 1931
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