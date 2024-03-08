Молодых Макрида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1895 по 1896
Дата смертиДо 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Молодых Фаипен Трофимович
Отец ребёнка: Молодых Трофим Харлампович
Рождение ребёнка
23.02.1916
Дочь: Суслова Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Молодых Трофим Харлампович
Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Молодых Трофим Харлампович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1931
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