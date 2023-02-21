Ладина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

в 1816-50 лет
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Александра Ларионовна

Отец ребёнка: Ладин Ларион

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Ладин Ларион

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ладин Лука

Отец ребёнка: Ладин Ларион

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ладин Степан

Отец ребёнка: Ладин Ларион

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ладин Макар

Отец ребёнка: Ладин Ларион

Смерть
Неизвестно
в 1816-50 лет
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