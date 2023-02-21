Ладина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
в 1816-50 лет
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Александра Ларионовна
Отец ребёнка: Ладин Ларион
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Ладин Ларион
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ладин Лука
Отец ребёнка: Ладин Ларион
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ладин Степан
Отец ребёнка: Ладин Ларион
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ладин Макар
Отец ребёнка: Ладин Ларион
Смерть
Неизвестно
в 1816-50 лет