(Ладина) Евдокия Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ладина) Евдокия Ларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ладин Ларион

Мать: Ладина Ирина

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