Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)
Место рожденияСульц-Су-Форэ (Сульц Суфор, Сульц-О-Рен), Эльзас
Дата рождения19.01.1787
Дата смерти28.04.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1787
Сульц-Су-Форэ (Сульц Суфор, Сульц-О-Рен), Эльзас
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Боде) Анна Львовна
Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Боде) Наталья Львовна
Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Боде) Екатерина Львовна
Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.10.1820
Сын: Боде Лев Львович
Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.12.1824
Сын: Боде-Колычёв Михаил Барон Львович
Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Боде) Елена Львовна
Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Боде) Александра Баронесса Львовна
Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна
Смерть
28.04.1859
г. Москва, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Усадьба Лукино Звенигородского уезда Московской губернии