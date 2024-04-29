Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl) 19.01.1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

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Место рождения

Сульц-Су-Форэ (Сульц Суфор, Сульц-О-Рен), Эльзас

Дата рождения

19.01.1787

Дата смерти

28.04.1859

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1787

Отец: Боде Карл Барон Август-Людвиг

Мать: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)

Сульц-Су-Форэ (Сульц Суфор, Сульц-О-Рен), Эльзас
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Боде) Анна Львовна

Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Боде) Наталья Львовна

Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Боде) Мария Львовна (В Монашестве Паисия)

Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Боде) Екатерина Львовна

Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.10.1820

Сын: Боде Лев Львович

Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.12.1824

Сын: Боде-Колычёв Михаил Барон Львович

Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Боде) Елена Львовна

Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Боде) Александра Баронесса Львовна

Мать ребёнка: Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна

Смерть
28.04.1859
г. Москва, Российская Империя
Похороны
Неизвестно
Усадьба Лукино Звенигородского уезда Московской губернии

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