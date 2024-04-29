(Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary) 1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)

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Место рождения

Локсли Холл, Стаффордшир, Англия

Дата рождения

1753

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Kynnersley Thomas

Мать: не указана

Локсли Холл, Стаффордшир, Англия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боде Андрей Карлович

Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боде Клементий Карлович

Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боде) Фредерика Карловна

Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боде) Клементина Карловна

Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боде) Мария Карловна

Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боде Феликс Людвиг Карлович

Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг

Бракосочетание
1775

Муж: Боде Карл Барон Август-Людвиг

Рождение ребёнка
1780

Сын: Боде Александр Карлович

Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг

Россия
Рождение ребёнка
19.01.1787

Сын: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг

Сульц-Су-Форэ (Сульц Суфор, Сульц-О-Рен), Эльзас
Смерть
1812

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