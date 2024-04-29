(Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)
Место рожденияЛоксли Холл, Стаффордшир, Англия
Дата рождения1753
Дата смерти1812
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Kynnersley Thomas
Мать: не указана
Локсли Холл, Стаффордшир, Англия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боде Андрей Карлович
Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боде) Фредерика Карловна
Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боде) Клементина Карловна
Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боде) Мария Карловна
Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боде Феликс Людвиг Карлович
Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг
Бракосочетание
1775
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Боде Карл Барон Август-Людвиг
Россия
Рождение ребёнка
19.01.1787
Сульц-Су-Форэ (Сульц Суфор, Сульц-О-Рен), Эльзас
Смерть
1812