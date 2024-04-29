Боде Карл Барон Август-Людвиг
Место рожденияЭльзас
Дата рождения1747
Дата смерти1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Эльзас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боде Андрей Карлович
Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)
Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боде) Фредерика Карловна
Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боде) Клементина Карловна
Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боде) Мария Карловна
Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боде Феликс Людвиг Карлович
Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)
Бракосочетание
1775
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)
Россия
Рождение ребёнка
19.01.1787
Сын: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)
Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)
Сульц-Су-Форэ (Сульц Суфор, Сульц-О-Рен), Эльзас
Смерть
1797