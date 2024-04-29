Боде Карл Барон Август-Людвиг 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боде Карл Барон Август-Людвиг

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Место рождения

Эльзас

Дата рождения

1747

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Эльзас
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боде Андрей Карлович

Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боде Клементий Карлович

Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)

Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боде) Фредерика Карловна

Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боде) Клементина Карловна

Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боде) Мария Карловна

Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боде Феликс Людвиг Карлович

Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)

Бракосочетание
1775

Жена: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)

Рождение ребёнка
1780

Сын: Боде Александр Карлович

Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)

Россия
Рождение ребёнка
19.01.1787

Сын: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

Мать ребёнка: (Киннерслей (Kynnersley)) Мария (Mary)

Сульц-Су-Форэ (Сульц Суфор, Сульц-О-Рен), Эльзас
Смерть
1797

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