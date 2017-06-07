Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна 07.06.1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна

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Место рождения

Ряжск

Дата рождения

07.06.1790

Дата смерти

21.04.1860

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1790

Отец: Колычёв Федор

Мать: не указана

Ряжск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Боде) Анна Львовна

Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Боде) Наталья Львовна

Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Боде) Мария Львовна (В Монашестве Паисия)

Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Боде) Екатерина Львовна

Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

Рождение ребёнка
24.10.1820

Сын: Боде Лев Львович

Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

Рождение ребёнка
17.12.1824

Сын: Боде-Колычёв Михаил Барон Львович

Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Боде) Елена Львовна

Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Боде) Александра Баронесса Львовна

Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)

Смерть
21.04.1860
г. Москва, Российская Империя

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