Боде (Колычёва) Наталья Баронесса Фёдоровна
Место рожденияРяжск
Дата рождения07.06.1790
Дата смерти21.04.1860
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1790
Отец: Колычёв Федор
Мать: не указана
Ряжск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Боде) Анна Львовна
Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Боде) Наталья Львовна
Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Боде) Екатерина Львовна
Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)
Рождение ребёнка
24.10.1820
Сын: Боде Лев Львович
Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)
Рождение ребёнка
17.12.1824
Сын: Боде-Колычёв Михаил Барон Львович
Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Боде) Елена Львовна
Отец ребёнка: Боде (Von Bode) Лев Барон Карлович (Ludwig Karl)
Рождение ребёнка
1828
Смерть
21.04.1860
г. Москва, Российская Империя