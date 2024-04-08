Козина (Дратцева) Евлампия Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.08.1888
Дата смерти30.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1888
Рождение ребёнка
14.11.1916 ст.
Сын: Козин Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Козин Александр Максимович
Рождение ребёнка
14.01.1923
Дочь: Козина Нина Александровна
Отец ребёнка: Козин Александр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1961