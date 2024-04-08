Козина (Дратцева) Евлампия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Дратцева) Евлампия Ивановна

Место рождения

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

23.08.1888

Дата смерти

30.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1888

Отец: Дратцев Иван Иванович

Мать: Дратцева Анфиса Александровна

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1916 ст.

Сын: Козин Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Козин Александр Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.01.1923

Дочь: Козина Нина Александровна

Отец ребёнка: Козин Александр Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козин Александр Максимович

Смерть
30.08.1961
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