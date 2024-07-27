Дратцева Анфиса Александровна
Место рожденияНовая
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: Синклитикия Меркурьевна
Новая
Бракосочетание
03.02.1880
Рождение ребёнка
1883
Сын: Дратцев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1888
Дочь: Козина Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович
Григорий и Иван близнецы
Рождение ребёнка
09.01.1891 ст.
Сын: Дратцев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович
Григорий и Иван близнецы
Рождение ребёнка
05.06.1893 ст.
Сын: Дратцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Дратцева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно