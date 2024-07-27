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Дратцева Анфиса Александровна

Место рождения

Новая

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: Синклитикия Меркурьевна

Новая
Бракосочетание
03.02.1880

Муж: Дратцев Иван Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Дратцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
23.08.1888

Дочь: Козина Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1891 ст.

Сын: Дратцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Григорий и Иван близнецы
Рождение ребёнка
09.01.1891 ст.

Сын: Дратцев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Григорий и Иван близнецы
Рождение ребёнка
05.06.1893 ст.

Сын: Дратцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Дратцева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дратцев Иван Иванович

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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