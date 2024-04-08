Козин Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения14.11.1916 ст.
Дата смерти17.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1916 ст.
Рождение ребёнка
26.06.1937
Дочь: Козина Жанна Анатольевна
Мать ребёнка: Жена
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1941
Сын: Козин Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жена
Смерть
17.09.1974