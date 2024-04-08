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Козин Анатолий Александрович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

14.11.1916 ст.

Дата смерти

17.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1916 ст.

Отец: Козин Александр Максимович

Мать: Козина Евлампия Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.06.1937

Дочь: Козина Жанна Анатольевна

Мать ребёнка: Жена

Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.12.1941

Сын: Козин Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена

Смерть
17.09.1974
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