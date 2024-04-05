Буевич Андрей Сильвестрович
Место рождения
Дата рождения19.02.1879
Дата смерти18.04.1919
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1879
Отец: Буевич Сильвестр
Мать: Буевич (Голынская) Мария
Рождение им. Изабелин, Франопольская вол., Лепельский уезд, Витебская губ., РИ.
Смерть
18.04.1919
Москва, город федерального значения Москва
Скончался от сыпного тифа. Похоронен на Введенском клб. г. Москвы, участок № 10. Запись № 1510 от 22.04.1919 г.