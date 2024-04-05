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Буевич Андрей Сильвестрович

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Место рождения

Лепель, Лепельский район, Витебская область

Дата рождения

19.02.1879

Дата смерти

18.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1879

Отец: Буевич Сильвестр

Мать: Буевич (Голынская) Мария

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение им. Изабелин, Франопольская вол., Лепельский уезд, Витебская губ., РИ.
Смерть
18.04.1919
Москва, город федерального значения Москва
Скончался от сыпного тифа. Похоронен на Введенском клб. г. Москвы, участок № 10. Запись № 1510 от 22.04.1919 г.

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