Буевич (Голынская) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буевич Сильвестр
Рождение ребёнка
12.05.1877
Сын: Буевич Станислав Сильвестрович
Отец ребёнка: Буевич Сильвестр
Рождение: им. Изабелин, Франопольская вол, Лепельский уезд, Витебская губ., РИ.
Рождение ребёнка
19.02.1879
Сын: Буевич Андрей Сильвестрович
Отец ребёнка: Буевич Сильвестр
Рождение им. Изабелин, Франопольская вол., Лепельский уезд, Витебская губ., РИ.
Смерть
Неизвестно