Буевич (Голынская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буевич (Голынская) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буевич Сильвестр

Рождение ребёнка
12.05.1877

Сын: Буевич Станислав Сильвестрович

Отец ребёнка: Буевич Сильвестр

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение: им. Изабелин, Франопольская вол, Лепельский уезд, Витебская губ., РИ.
Рождение ребёнка
19.02.1879

Сын: Буевич Андрей Сильвестрович

Отец ребёнка: Буевич Сильвестр

Лепель, Лепельский район, Витебская область
Рождение им. Изабелин, Франопольская вол., Лепельский уезд, Витебская губ., РИ.
Смерть
Неизвестно

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