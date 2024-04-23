Алексей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Семёнович

Алексей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Алимпиевна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья Алимпиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья Алимпиевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Прасковья Алимпиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Прасковья Алимпиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.