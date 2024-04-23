Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Алимпиевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья Алимпиевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья Алимпиевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Прасковья Алимпиевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Прасковья Алимпиевна