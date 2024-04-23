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Прасковья Алимпиевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

28.10.1793

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1793

Отец: Алимпий Давыдович

Мать: Марфа Иосифовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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