Прасковья Алимпиевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1793
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1793
Отец: Алимпий Давыдович
Мать: Марфа Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Семёнович