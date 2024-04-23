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Марфа Алексеевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Алексей Семёнович

Мать: Прасковья Алимпиевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Устинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Кондратьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1851

Сын: Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Кондратьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Кондратьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1855

Сын: Ефрем Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Кондратьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Кондратьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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