Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Алексей Семёнович
Мать: Прасковья Алимпиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Кондратьевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Устинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.12.1851
Сын: Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.03.1855
Сын: Ефрем Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Кондратьевич