Ордин Илья Терентьевич
Место рожденияд. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1805
Отец: Ордин Терентий Ефимович
Мать: Ордина Анна Васильевна
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федосья Ильинична
Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ордин Василий Ильич
Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ордин Ефим Ильич
Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ордин Григорий Ильич
Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ордин Прокопий Ильич
Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ордин Иван Ильич
Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мавра Ильинична
Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно