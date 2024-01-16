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Ордин Илья Терентьевич

Место рождения

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ордин Терентий Ефимович

Мать: Ордина Анна Васильевна

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ордин Александр Ильич

Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федосья Ильинична

Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ордин Василий Ильич

Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ордин Ефим Ильич

Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ордин Григорий Ильич

Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ордин Прокопий Ильич

Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ордин Иван Ильич

Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мавра Ильинична

Мать ребёнка: Ордина Марья (Мария) Васильевна

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Марья (Мария) Васильевна

Смерть
Неизвестно
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