Ордина Марья (Мария) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Марья (Мария) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ордин Александр Ильич

Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Федосья Ильинична

Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ордин Василий Ильич

Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ордин Ефим Ильич

Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ордин Григорий Ильич

Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ордин Прокопий Ильич

Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ордин Иван Ильич

Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мавра Ильинична

Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Илья Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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