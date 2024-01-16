Ордина Марья (Мария) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Федосья Ильинична
Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ордин Василий Ильич
Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ордин Ефим Ильич
Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ордин Григорий Ильич
Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ордин Прокопий Ильич
Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ордин Иван Ильич
Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мавра Ильинична
Отец ребёнка: Ордин Илья Терентьевич
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно