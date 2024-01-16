Ордина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Ордин Терентий Ефимович
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Ордин Терентий Ефимович
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда