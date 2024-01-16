Ордина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ордин Илья Терентьевич

Отец ребёнка: Ордин Терентий Ефимович

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ордин Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Ордин Терентий Ефимович

д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Терентий Ефимович

Смерть
Неизвестно
д. Феофиловская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости Никольского уезда
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