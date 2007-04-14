Гаевский Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1923
Дата смерти14.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1923
Рождение ребёнка
26.05.1952
Дочь: Махнач (Гаевская) Валентина Леонидовна
Мать ребёнка: Гаевская (Олецкая) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
15.11.1955
Дочь: Морговцова (Гаевская) Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Гаевская (Олецкая) Елена Константиновна
Смерть
14.04.2007