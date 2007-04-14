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Гаевский Леонид Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1923

Дата смерти

14.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1923

Отец: Гаевский Александр Трофимович

Мать: Гаевская (Гришкевич) Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
26.05.1952

Дочь: Махнач (Гаевская) Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: Гаевская (Олецкая) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
15.11.1955

Дочь: Морговцова (Гаевская) Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Гаевская (Олецкая) Елена Константиновна

Смерть
14.04.2007

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