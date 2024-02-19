Гаевская (Гришкевич) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаевская (Гришкевич) Ольга Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1901

Дата смерти

04.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1901

Отец: Гришкевич Яков

Мать: Гришкевич Варвара

Рождение ребёнка
01.11.1923

Сын: Гаевский Леонид Александрович

Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гаевская Зоя Александровна

Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гаевская Лидия Александровна

Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Пуховская (Гаевская) Тамара Александровна

Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Гаевская Раиса Александровна

Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович

Рождение ребёнка
17.06.1935

Сын: Гаевский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гаевская Ирина Александровна

Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович

Смерть
04.11.1987

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