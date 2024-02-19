Гаевская (Гришкевич) Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1901
Дата смерти04.11.1987
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1901
Отец: Гришкевич Яков
Мать: Гришкевич Варвара
Рождение ребёнка
01.11.1923
Сын: Гаевский Леонид Александрович
Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гаевская Зоя Александровна
Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гаевская Лидия Александровна
Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Пуховская (Гаевская) Тамара Александровна
Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Гаевская Раиса Александровна
Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович
Рождение ребёнка
17.06.1935
Сын: Гаевский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гаевская Ирина Александровна
Отец ребёнка: Гаевский Александр Трофимович
Смерть
04.11.1987