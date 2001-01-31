Гаевская (Олецкая) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаевская (Олецкая) Елена Константиновна

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Место рождения

Толочин, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

01.03.1920

Дата смерти

31.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1920

Отец: Олецкий Константин Казимирович

Мать: Олецкая Виктория Викторовна

Толочин, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.05.1952

Дочь: Махнач (Гаевская) Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Гаевский Леонид Александрович

Рождение ребёнка
15.11.1955

Дочь: Морговцова (Гаевская) Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Гаевский Леонид Александрович

Смерть
31.01.2001

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