Гаевская (Олецкая) Елена Константиновна
Место рождения
Дата рождения01.03.1920
Дата смерти31.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1920
Рождение ребёнка
26.05.1952
Дочь: Махнач (Гаевская) Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Гаевский Леонид Александрович
Рождение ребёнка
15.11.1955
Дочь: Морговцова (Гаевская) Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Гаевский Леонид Александрович
Смерть
31.01.2001