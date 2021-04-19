Павел Яковлев
мужской, родился Около 1799, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
умер После 1850
МатьМавра ПетроваОколо 1763 г.р.
ОтецЯков МироновОколо 1762 г.р.
Супруги
Прасковья Акинфеева14.10.1801 ст. г.р.
Дети
Агафья Павлова12.02.1821 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Яков Миронов
Мать: Мавра Петрова
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1817
Жена: Прасковья Акинфеева
Рождение ребёнка
12.02.1821 ст.
Дочь: Агафья Павлова
Мать ребёнка: Прасковья Акинфеева
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1850