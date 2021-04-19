Павел Яковлев Около 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Яковлев

Автор
МБ
Бухаркина М.

мужской, родился Около 1799, Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

умер После 1850

Мать
Мавра ПетроваОколо 1763 г.р.
Отец
Яков МироновОколо 1762 г.р.
Супруги
Прасковья Акинфеева14.10.1801 ст. г.р.
Дети
Агафья Павлова12.02.1821 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Яков Миронов

Мать: Мавра Петрова

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
1817

Жена: Прасковья Акинфеева

Это 1-й брак Павла Яковлева. У него было еще 2 брака. 3-я жена - Ирина Назарова (1824?).

Рождение ребёнка
12.02.1821 ст.

Дочь: Агафья Павлова

Мать ребёнка: Прасковья Акинфеева

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
После 1850

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