Прасковья Акинфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Акинфеева

Прасковья Акинфеева

avatar

Место рождения

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.10.1801 ст.

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1801 ст.

Отец: Акинфей Федотов

Мать: не указана

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1817

Муж: Павел Яковлев

Это 1-й брак Павла Яковлева. У него было еще 2 брака. 3-я жена - Ирина Назарова (1824?).
Рождение ребёнка
12.02.1821 ст.

Дочь: Агафья Павлова

Отец ребёнка: Павел Яковлев

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close