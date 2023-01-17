Прасковья Акинфеева
Место рождения
Дата рождения14.10.1801 ст.
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1801 ст.
Отец: Акинфей Федотов
Мать: не указана
Бракосочетание
1817
Муж: Павел Яковлев
Это 1-й брак Павла Яковлева. У него было еще 2 брака. 3-я жена - Ирина Назарова (1824?).
Рождение ребёнка
12.02.1821 ст.
Дочь: Агафья Павлова
Отец ребёнка: Павел Яковлев
Смерть
После 1829