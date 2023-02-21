Соболева Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.08.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Рождение ребёнка
После 01.07.1922
Отец ребёнка: Соболев Сергей Семенович
Хохлы-Собольки, Болецкая волость, Городокский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Соболев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соболев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Парфирий Сергеевич
Отец ребёнка: Соболев Сергей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.08.1960