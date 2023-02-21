Соболева Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболева Мария Степановна

Соболева Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.07.1922

Сын: Соболев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Соболев Сергей Семенович

Хохлы-Собольки, Болецкая волость, Городокский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Соболев Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Соболев Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Парфирий Сергеевич

Отец ребёнка: Соболев Сергей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Сергей Семенович

Смерть
16.08.1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close