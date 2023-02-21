Соболев Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.11.1951
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соболев Семен
Рождение ребёнка
После 01.07.1922
Мать ребёнка: Соболева Мария Степановна
Хохлы-Собольки, Болецкая волость, Городокский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Соболева Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Соболева Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Парфирий Сергеевич
Мать ребёнка: Соболева Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.11.1951