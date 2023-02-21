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Соболев Сергей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соболев Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.07.1922

Сын: Соболев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Соболева Мария Степановна

Хохлы-Собольки, Болецкая волость, Городокский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Соболева Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Соболева Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Парфирий Сергеевич

Мать ребёнка: Соболева Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соболева Мария Степановна

Смерть
12.11.1951
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