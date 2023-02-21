Соболев Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Василий Сергеевич

Соболев Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соболев Сергей Семенович

Мать: Соболева Мария Степановна