Рябинина Евдокия Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинина Евдокия Вуколовна

Место рождения

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Рябинин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Рябинин Андрей Васильевич

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1906

Дочь: Рябинина Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Рябинин Андрей Васильевич

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1910

Дочь: Синькова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Рябинин Андрей Васильевич

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябинин Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
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