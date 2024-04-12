Рябинина Евдокия Вуколовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Рябинин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Рябинин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1906
Дочь: Рябинина Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Рябинин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
30.05.1910
Дочь: Синькова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Рябинин Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно