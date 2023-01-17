Рябинин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябинин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Рябинина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1910

Дочь: Синькова Александра Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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