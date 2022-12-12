Синькова (Рябинина) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения30.05.1910
Дата смерти25.05.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1910
Отец: Рябинин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1936
Сын: Синьков Игорь Константинович
Отец ребёнка: Синьков Константин Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скопина Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Синьков Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1982