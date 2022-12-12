Синькова (Рябинина) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синькова (Рябинина) Александра Андреевна

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Место рождения

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

30.05.1910

Дата смерти

25.05.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1910

Отец: Рябинин Андрей

Мать: не указана

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1936

Сын: Синьков Игорь Константинович

Отец ребёнка: Синьков Константин Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скопина Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Синьков Константин Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синьков Константин Николаевич

Смерть
25.05.1982
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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