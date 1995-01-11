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Синьков Константин Николаевич

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Место рождения

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.03.1903

Дата смерти

11.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1936

Сын: Синьков Игорь Константинович

Мать ребёнка: Синькова Александра Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синькова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скопина Лидия Константиновна

Мать ребёнка: Синькова Александра Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.01.1995
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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