Синьков Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1903
Дата смерти11.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1936
Сын: Синьков Игорь Константинович
Мать ребёнка: Синькова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скопина Лидия Константиновна
Мать ребёнка: Синькова Александра Андреевна
Смерть
11.01.1995