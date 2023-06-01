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Синькова Феодосья Ивановна

Место рождения

деревня Борок, Зехновская волость, Осташковский уезд, Тверская губерния, Российская империя

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Борок, Зехновская волость, Осташковский уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Муж: Синьков Николай Матвеевич

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1903

Сын: Синьков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Синьков Николай Матвеевич

Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Хотошино, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
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