Синькова Феодосья Ивановна
Место рождениядеревня Борок, Зехновская волость, Осташковский уезд, Тверская губерния, Российская империя
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
деревня Борок, Зехновская волость, Осташковский уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
13.03.1903
Сын: Синьков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Синьков Николай Матвеевич
Смерть
Неизвестно