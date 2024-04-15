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Шевелев Потап Иванович

Место рождения

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: Марья Яковлевна

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шевелев Николай Потапович

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шевелев Константин Потапович

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Авдотья Потаповна

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Василиса Потаповна

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кристинья Потаповна

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шевелев Афанасий Потапович

Мать ребёнка: не указана

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Степанида Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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