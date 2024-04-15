Шевелев Потап Иванович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Мать: Марья Яковлевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шевелев Николай Потапович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шевелев Константин Потапович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Авдотья Потаповна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Василиса Потаповна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кристинья Потаповна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шевелев Афанасий Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно