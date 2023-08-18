(Шевелева) Марья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шевелева) Марья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Шевелев Яков Григорьевич

Мать: Шевелева Ирина Григорьевна

Место жительства
1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
До 1795
Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шевелев Потап Иванович

Отец ребёнка: не указан

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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