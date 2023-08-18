(Шевелева) Марья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Место жительства
1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
До 1795
Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно