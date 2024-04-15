Шевелева (Чабаева) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелева (Чабаева) Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1751 по 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1751 по 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Шевелев Пуд Яковлевич

Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
С 1779 по 1786

Сын: Шевелев Василей Яковлевич

Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Шевелев Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич

Место жительства
После 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
До 1795
Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевелев Яков Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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