Шевелева (Чабаева) Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1751 по 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
С 1779 по 1786
Сын: Шевелев Василей Яковлевич
Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Шевелев Яков Григорьевич
Место жительства
После 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
До 1795
Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно