Шевелев Василей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1779 по 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1779 по 1786
Место жительства
После 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Место жительства
До 1795
Окуневская, Омутинский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно