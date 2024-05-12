Мухаметхафиз Мухаметлатифов
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Мухамметлатиф Абдулгафаров
Мать: Гюзиямал Фахретдиновна
Упоминание
23.02.1879 ст.
свидетель со стороны невесты согласно МК по Кубяково за 1879: Невеста - Шамсубанат Давлетшина 27 лет из деревни Кубяково Мензелинского уезда Жених - мулла Габит Абдулгалимов 26 лет из деревни Амикее... Показать все
Смерть
Неизвестно