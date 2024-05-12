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Мухаметхафиз Мухаметлатифов

Место рождения

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мухамметлатиф Абдулгафаров

Мать: Гюзиямал Фахретдиновна

Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
23.02.1879 ст.
Кубяково, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
свидетель со стороны невесты согласно МК по Кубяково за 1879: Невеста - Шамсубанат Давлетшина 27 лет из деревни Кубяково Мензелинского уезда Жених - мулла Габит Абдулгалимов 26 лет из деревни Амикее... Показать все
Смерть
Неизвестно

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