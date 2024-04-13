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Ботяновский Фома Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

28.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Ботяновский Иван (Ян) Стефанович

Мать: Кишка Агата Андреева

"Года 1805 месяца июля 9 окрестил младенца именем Томаша родителей женатых Яна и Агаты из Кишек Ботяновских и в тоже время миропомазал с добавлением новорожденному имени Феофила. Кумами были вельможны... Показать все
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ботяновский Андрей Фомич

Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна

Бракосочетание
21.05.1839

Жена: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна

Женитьба Фомы (Томаша) Ивановича Ботяновского. 21 мая 1839 года Фома Боцяновский* с Йозефой (?) Клозековской (?) с деревни (?) при свидетелях Семене Семеновиче и Андрее Боцяновском, Павлом Свенцицким... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ботяновский Антон Фомин

Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1845

Дочь: Ботяновская Анна Фоминична

Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ботяновский Иван Фомич

Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ботяновский Гилярий Фомич

Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна

Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Ботяновский Федор Фомич

Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна

Рождение ребёнка
05.07.1859

Сын: Ботяновский Михаил Фомич

Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна

Смерть
28.02.1868

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