Ботяновский Фома Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти28.02.1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1805
"Года 1805 месяца июля 9 окрестил младенца именем Томаша родителей женатых Яна и Агаты из Кишек Ботяновских и в тоже время миропомазал с добавлением новорожденному имени Феофила. Кумами были вельможны... Показать все
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна
Бракосочетание
21.05.1839
Женитьба Фомы (Томаша) Ивановича Ботяновского. 21 мая 1839 года Фома Боцяновский* с Йозефой (?) Клозековской (?) с деревни (?) при свидетелях Семене Семеновиче и Андрее Боцяновском, Павлом Свенцицким... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1845
Дочь: Ботяновская Анна Фоминична
Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ботяновский Гилярий Фомич
Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1856
Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна
Рождение ребёнка
05.07.1859
Мать ребёнка: Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна
Смерть
28.02.1868