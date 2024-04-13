Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович
Бракосочетание
21.05.1839
Женитьба Фомы (Томаша) Ивановича Ботяновского. 21 мая 1839 года Фома Боцяновский* с Йозефой (?) Клозековской (?) с деревни (?) при свидетелях Семене Семеновиче и Андрее Боцяновском, Павлом Свенцицким... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1845
Дочь: Ботяновская Анна Фоминична
Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Ботяновский Гилярий Фомич
Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1856
Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1859
Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович
Смерть
Неизвестно