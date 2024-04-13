Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна

Клозековская Иозефа (Елисавета) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ботяновский Андрей Фомич

Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович

Бракосочетание
21.05.1839

Муж: Ботяновский Фома Иванович

Женитьба Фомы (Томаша) Ивановича Ботяновского. 21 мая 1839 года Фома Боцяновский* с Йозефой (?) Клозековской (?) с деревни (?) при свидетелях Семене Семеновиче и Андрее Боцяновском, Павлом Свенцицким... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ботяновский Антон Фомин

Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1845

Дочь: Ботяновская Анна Фоминична

Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ботяновский Иван Фомич

Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Ботяновский Гилярий Фомич

Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Ботяновский Федор Фомич

Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1859

Сын: Ботяновский Михаил Фомич

Отец ребёнка: Ботяновский Фома Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.