Дубовик Захарий Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1915
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1915
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сын казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
08.08.1915
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Смерть
?.11.1943
Причина смерти: Пропал без вести | ОБД "Мемориал"