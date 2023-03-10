Дубовик Захарий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубовик Захарий Андреевич

Дубовик Захарий Андреевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

02.02.1915

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1915

Отец: Дубовик Андрей Илларионович

Мать: Дубовик (Траман) Ирина Львовна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Елизавета Елисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
08.08.1915
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Смерть
?.11.1943
Причина смерти: Пропал без вести | ОБД "Мемориал"

Мы используем куки для улучшения работы сайта.