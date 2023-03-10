Дубовик (Траман) Ирина Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Траман) Ирина Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
23.05.1907

Муж: Дубовик Андрей Илларионович

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1907. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1329
Рождение ребёнка
14.07.1907

Сын: Дубовик Василий Андреевич

Отец ребёнка: Дубовик Андрей Илларионович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1907. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1329
Рождение ребёнка
24.01.1908

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Ефросиния Андреевна

Отец ребёнка: Дубовик Андрей Илларионович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1911

Сын: Дубовик Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Дубовик Андрей Илларионович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф. 679, о. 10, д. 1450
Рождение ребёнка
02.02.1915

Сын: Дубовик Захарий Андреевич

Отец ребёнка: Дубовик Андрей Илларионович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Рождение ребёнка
1918

Сын: Дубовик Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Дубовик Андрей Илларионович

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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