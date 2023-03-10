Дубовик (Траман) Ирина Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
23.05.1907
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1907. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1329
Рождение ребёнка
14.07.1907
Сын: Дубовик Василий Андреевич
Отец ребёнка: Дубовик Андрей Илларионович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1907. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1329
Рождение ребёнка
24.01.1908
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Ефросиния Андреевна
Отец ребёнка: Дубовик Андрей Илларионович
Рождение ребёнка
15.06.1911
Отец ребёнка: Дубовик Андрей Илларионович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф. 679, о. 10, д. 1450
Рождение ребёнка
02.02.1915
Сын: Дубовик Захарий Андреевич
Отец ребёнка: Дубовик Андрей Илларионович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дубовик Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Дубовик Андрей Илларионович
Смерть
Неизвестно