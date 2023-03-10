Дубовик Андрей Илларионович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
23.05.1907
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1907. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1329
Рождение ребёнка
14.07.1907
Сын: Дубовик Василий Андреевич
Мать ребёнка: Дубовик (Траман) Ирина Львовна
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1907. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1329
Рождение ребёнка
24.01.1908
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Ефросиния Андреевна
Мать ребёнка: Дубовик (Траман) Ирина Львовна
Рождение ребёнка
15.06.1911
Мать ребёнка: Дубовик (Траман) Ирина Львовна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1911. ГАЧО, ф. 679, о. 10, д. 1450
Рождение ребёнка
02.02.1915
Сын: Дубовик Захарий Андреевич
Мать ребёнка: Дубовик (Траман) Ирина Львовна
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1915. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.1584
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дубовик Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Дубовик (Траман) Ирина Львовна
Смерть
Неизвестно